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Guardian: доходы королевы Великобритании выросли почти в два раза

27.06.2017 11:58 — Разное | Tut.by  
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Доходы королевы Великобритании Елизаветы II выросли почти в два раза, до 82 миллионов фунт стерлингов. Об этом пишет The Guardian.

Как стало известно, увеличение доходов связано с решением правительства выделить средства на покрытие работ в Букингемском дворце.

«Доходы королевы за прошлый год составили 82,2 миллиона фунтов стерлингов, но ей придется подождать с тратой средств до 2019 года, поскольку ее прибыль от недвижимости выплачивается в течение двух лет», — пояснили в газете.

В прошлом году доход королевы оценивался в 42,8 миллиона фунтов стерлингов, а в 2012 году он составлял 29,1 миллиона фунтов стерлингов.

 
 
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Доходы королевы Великобритании Елизаветы II выросли почти в два раза, до 82 миллионов фунт стерлингов.

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