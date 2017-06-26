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Система дистанционного обслуживания Альфа-Банка для юрлиц и ИП может работать с перебоями

27.06.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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Система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент Онлайн» (сервис для работы ИП и юрлиц) работает с перебоями, сообщили в банке. Специалисты планируют в ближайшее время уладить проблемы с низкой производительностью системы.

«В Альфа-Банке сегодня невозможно осуществлять расчеты с контрагентами, проверять баланс и состояние счета», — сообщают читатели FINANCE.TUT.BY.

В банке пояснили, что «прилагают максимум усилий для восстановления работы системы в кратчайшие сроки».

— В случае необходимости осуществления срочных платежей рекомендуем расчетные и иные документы предоставлять в банк на бумажном носителе, — рассказали в банке. —  Предоставить вышеуказанные документы можно в любое отделение банка, обслуживающее юрлиц".

Сегодня утром непродолжительное время у некоторых клиентов Альфа-Банка также возникали проблемы со снятием наличных денежных средств из банкоматов.

 
 
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Система дистанционного банковского обслуживания "Альфа-Клиент Онлайн" (сервис для работы ИП и юрлиц) работает с перебоями. Специалисты планируют в ближайшее время...

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