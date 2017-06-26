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В Китае начали строить первый "лесной город", где деревья будут расти в многоэтажных домах

27.06.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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В Китайском городском округе Лючжоу началось строительство первого в стране «лесного города» по проекту итальянского архитектора Стефано Боэри. Об этом сообщает международное издание Designboom.



По проекту этого архитектора в Милане уже построили два эко-небоскреба. Проект назывался Bosco Verticale («Вертикальный лес»).



Отличительной особенностью "лесного города" будет максимально возможная экологичность, поясняется в заметке. С помощью технологии вертикального озеленения предполагается посадить порядка 40 тысяч деревьев и около 1 миллиона растений более 100 разных видов. В первую очередь такое разнообразие зелени будет служить очищению воздуха — по расчетам, растения способны вырабатывать до 900 тонн кислорода в год, поглощая при этом 10 тысяч тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ, пишет Designboom. Электрообеспечение города, согласно проекту, будет осуществляться за счет солнечных панелей и геотермальной энергии.

 
 
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По такому принципу уже построили два эко-небоскреба в Италии.

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