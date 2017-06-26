Лукашенко рассказал, чем Беларусь и Вьетнам могут быть полезны друг другу

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Беларусь рассчитывает на развитие политических и торгово-экономических отношений с Вьетнамом.

Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в узком составе, сообщает пресс-служба президента.

"Беларусь готова не только наращивать поставки на вьетнамский рынок калийных удобрений, грузовой, автобусной и карьерной техники, тракторов, иной промышленной и продовольственной продукции, но и увеличивать закупки вьетнамских товаров", - заявил глава государства во время переговоров в расширенном составе.

По его словам, Беларусь заинтересована в импорте морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов, каучука и иных товаров. В свою очередь компании Вьетнама могут принять активное участие в реализации различных проектов в Беларуси, в том числе в области сельского хозяйства, промышленности, туризма.

"Важным в этом контексте представляется использование преимуществ зоны свободной торговли между Вьетнамом и Беларусью как страной - участницей Евразийского экономического союза", - отметил президент.

Он также констатировал появление новых возможностей для развития более тесной кооперации, в том числе через создание совместных производств, сервисных центров, участие в перспективных инфраструктурных проектах.

Говоря о белорусском присутствии на рынке Вьетнама, Александр Лукашенко отметил, что в этом направлении уже сделаны первые шаги. "До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе - новое производство городских пассажирских автобусов", - сказал президент.

Он также отметил, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией "Винакомин" и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики.

"К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что представительство компании "Минскметропроект" уже открыто и работает во Вьетнаме. "Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро "Минская" в Ханое и "Белорусская" в Хошимине?" - предложил президент Беларуси.