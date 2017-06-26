А я хочу, чтобы твои мечты сбывались: о чем мечтают минчане

Когда Sputnik спросил у минчан, о чем они мечтают, то получил совсем уж разные ответы. Кто-то мечтает о глобальном — чтобы молодежь могла найти себе место в Беларуси и не уезжала из страны, кто-то о материальном — поскорее уехать в отпуск, а кто-то признается, что в жизни все хорошо и мечтать не о чем.

А одна пара мечтает о том, чтобы сбывались мечты друг друга. О чем мечтают белорусы и насколько глобальны наши мечты, смотрите на видео Sputnik.