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А я хочу, чтобы твои мечты сбывались: о чем мечтают минчане
27.06.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Когда Sputnik спросил у минчан, о чем они мечтают, то получил совсем уж разные ответы. Кто-то мечтает о глобальном — чтобы молодежь могла найти себе место в Беларуси и не уезжала из страны, кто-то о материальном — поскорее уехать в отпуск, а кто-то признается, что в жизни все хорошо и мечтать не о чем.
А одна пара мечтает о том, чтобы сбывались мечты друг друга. О чем мечтают белорусы и насколько глобальны наши мечты, смотрите на видео Sputnik.
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Чьи-то мечты глобальны – о мире и процветании Беларуси, чьи-то материальны – об отпуске и квартире, а кто-то мечтает, чтобы сбывались мечты близких.
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