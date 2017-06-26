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Определилась дата старта БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

27.06.2017 12:36 — Разное | Tut.by  
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Определились дата и время начала домашнего поединка БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов — 2017/18, сообщает официальный сайт борисовчан.

Стартовая игра БАТЭ в новом евросезоне состоится на поле «Борисов-Арены» в среду, 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

В предстоящих поединках БАТЭ не поможет недавно восстановившийся после травмы капитан команды Виталий Родионов, получивший 4-матчевую дисквалификацию за грубое нарушение правил в противостоянии с казахстанской «Астаной» в прошлогодней квалификации Лиги Европы.

Напомним, что первым соперником БАТЭ в этом отборе Лиги чемпионов станет победитель пары 1-го квалификационного раунда «Алашкерт» (Ереван, Армения) — «Санта-Колома» (Андорра). Эти команды померятся силами 27 июня и 4 июля.

В ближайшее время на сайте БАТЭ появится информация по билетной программе на предстоящий матч.

 
 
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Определились дата и время начала домашнего поединка БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.

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