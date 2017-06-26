ГАИ проводит проверку по факту ДТП с танком на проспекте Независимости

По факту ДТП с танком, которое произошло на проспекте Независимости, ГАИ проводит проверку. Об этом сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы и профилактики ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.



Фото: Citydog.by

По словам представителя ГАИ, на место аварии выбывали инспекторы. Они оформили ДТП и сейчас по нему проводится проверка.

Напомним, 24 июня танк, который ехал по проспекту Независимости на генеральную репетицию парада, в районе станции метро «Московская» снес в дерево и столб .

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Как сообщили позже в Минобороны, проверка показала, что боевая машина была исправна, случившееся во многом обусловлено погодными условиями — проливной дождь, мокрый асфальт.

— По этому поводу есть спекуляции, что чуть ли не солдат сделан главным виновным и он находится на гауптвахте, но это не соответствует действительности. Занос боевой машины произошел до того, как он пытался маневрировать, вполне вероятно, что действия механика-водителя, который стал тормозить после заноса, привели к тому, что разрушений не было больше, — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.