Продается легендарное поместье, в котором Генрих VIII побывал пять раз - и каждый раз с новой женой

В Великобритании на рынок попало легендарное поместье East Barsham Manor, построенное в начале XVI века. Знаменито оно тем, что король Генрих VIII изволил там останавливаться целых пять раз — и каждый раз с новой супругой. А пять веков спустя, в начале 1970-х, домом недолго владел менеджер Bee Gees, который, если верить местным жителям, закатывал грандиозные вечеринки в старинном замке.



Фото: zoopla.co.uk

Причина, по которой Генрих VIII так часто наведывался в это место, проста — неподалеку находилось святое место, Уолсингхеймский приорат. Потом, правда, когда с католицизмом было покончено, канул в Лету и приорат, но пока он существовал — король любил туда наезжать.

Поместье не менялось практически 200 лет подряд — даже несмотря на то, что переходило из рук в руки и к 1720 году успело сменить нескольких владельцев. Но потом сторонники Тюдоров оказались не в фаворе, и поместье, как и многие другие объекты, бывшие в собственности Великих Семей, пришло в упадок.



Фото: zoopla.co.uk

Частичная реставрация началась только в начале XX века, а закончилась к 1936 году. В итоге поместье было полностью перестроено, так что покупателю, который выложит за него сегодня более 3,5 миллионов евро, не стоит надеяться на особую историческую аутентичность. Хотя, говорят, что реставраторы пытались следовать оригиналу так близко, как только позволяли исторические сведения о состоянии поместья в XVIII веке.



Фото: zoopla.co.uk



Фото: zoopla.co.uk

В XX веке оно переходило из рук в руки. В 1970-х оно видело многих звезд британской музыки. В 1990-х в нем жил Джон Гинесс с супругой. Сегодня им владеет бизнесмен Рой Гриффит. «В нагрузку» новый хозяин получит в соседи герцога и герцогиню Кембриджских — хотя принц Уильям и его супруга Кейт постоянно там и не живут, они все же «наезжают», ибо им принадлежит находящаяся неподалеку собственность.



Фото: zoopla.co.uk

Общая площадь особняка 1200 квадратных метров, в нем есть большие гостиная и столовая, в которых даже частично сохранились старинные панно. Картину дополняет также библиотека, комната для рисования, кухня, комната для отдыха, будуар и семь спален со всего лишь тремя ваннами. Спальни и ванные — на втором этаже.



Фото: zoopla.co.uk

Поместье пытаются продать уже не первый год и поначалу за него просили 4,5 миллиона евро. Но это все равно ничто по сравнению с тем, сколько стоила его постройка в начале XVI века. Говорят, тогда за те деньги можно было прикупить небольшую европейскую страну. Сегодня — дом, в котором наверняка есть типично британские призраки. И соседство с королевской четой.