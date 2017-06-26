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Подозреваемый в 70 аферах с недвижимостью белорус задержан в Москве

27.06.2017 12:48 — Разное | Tut.by  
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Полиция России задержала гражданина Беларуси, подозреваемого в 70 фактах мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь задержали находившегося в межгосударственном розыске за совершение мошенничества, незаконную предпринимательскую деятельность и создание преступной организации 50-летнего гражданина Беларуси», — сообщила она.

Подозреваемый возглавлял созданную им организованную группу, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий граждан.

В феврале 2015 года Центральным аппаратом Следственного комитета Беларуси по 70 фактам афер с недвижимостью было возбуждено уголовное дело. Лидеру организованной группы заочно предъявили обвинение. Суд ему избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем он был объявлен в межгосударственный розыск.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что разыскиваемый скрывается в Москве и ведет конспиративный образ жизни. Он прервал все прежние связи, включая родственные, полностью сменил круг общения, часто менял адреса проживания и номера телефонов сотовой связи.

«В настоящее время разыскиваемый помещен под стражу, решается вопрос о его этапировании в Беларусь», — отметила представитель МВД РФ.

(Будет дополнено.)

 
 
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Подозреваемый возглавлял созданную им организованную группу в Беларуси, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий...

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