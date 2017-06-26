В Гомельской области за сутки в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

ДТП произошли 26 июня в Жлобинском и Октябрьском районах, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.





В Жлобинском районе 32-летний водитель Opel ехал по трассе Жлобин — Светлогорск. При выезде со второстепенной дороги со стороны деревни Коротковичи он столкнулся с Mercedes-Benz.









В аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир Opel — с различными травмами их доставили в больницу.

Вечером того же дня, около 20.00, в деревне Гань Октябрьского района 24-летний водитель VW сбил внезапно выбежавшую на дорогу 10-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в районную больницу.