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В Гомельской области за сутки в ДТП пострадали двое несовершеннолетних
ДТП произошли 26 июня в Жлобинском и Октябрьском районах, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.
В Жлобинском районе 32-летний водитель Opel ехал по трассе Жлобин — Светлогорск. При выезде со второстепенной дороги со стороны деревни Коротковичи он столкнулся с Mercedes-Benz.
В аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир Opel — с различными травмами их доставили в больницу.
Вечером того же дня, около 20.00, в деревне Гань Октябрьского района 24-летний водитель VW сбил внезапно выбежавшую на дорогу 10-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в районную больницу.
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ДТП случились 26 июня в Жлобинском и Октябрьском районах.
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