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Путин и Лукашенко проведут встречу 30 июня

27.06.2017 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Путин и Лукашенко проведут встречу 30 июня

фото: S30775701488.mirtesen.ru

30 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

Повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

Перед заседанием ВГС лидеры двух стран примут участие в работе четвёртого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящён развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

 
 
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30 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси, сообщает...

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