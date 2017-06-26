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Бывший мэр Киева займется доставкой еды в Беларуси

27.06.2017 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Бывший мэр Киева займется доставкой еды в Беларуси

Sur.ly

Украинский сервис доставки еды Eda.ua, который входит в инвестиционный портфель Chernovetskyi Investment Group (CIG), планирует в скором времени выйти на белорусский рынок и стать на нем лидером.

Об этом сообщается на сайте компании, созданной экс-мэром Киева Леонидом Черновецким, в связи с расширением бизнеса сервиса.

В частности, на днях сервис доставки еды Eda.ua завершил слияние с крупным игроком в сфере доставки еды в странах Балтии Foodout. В результате сделки была создана компания по доставке еды на рынке Восточной Европы Foodout Group.

Eda.ua позволяет клиентам заказать еду в режиме реального времени из местных заведений через единый интернет-портал. На данный момент Eda.ua сотрудничает с более чем 1500 ресторанов в Украине.

«Объединение позволит создать один из крупнейших сервисов по доставке еды в Восточной Европе. Кроме украинского рынка, на котором закрепился сервис Eda.ua, деятельность объединенной компании охватывает Литву, Латвию, Эстонию и Иран. В ближайшее время сервис стартует на рынке Беларуси», -говорится в сообщении фонда.

Таким образом, Foodout Group будет присутствовать в 6 странах с суммарным населением 140 миллионов человек. Для поддержки плана географической экспансии CIG дополнительно инвестировала 1 млн евро в консолидированную группу Foodout.

По словам управляющего партнера CIG Владимира Кривко, объединение сервисов - это первый шаг к созданию крупнейшего оператора по доставке еды в Восточной Европе и странах СНГ. На данный момент уже достигнута предварительная договоренность об объединении с компаниями - лидерами в сфере доставки еды на еще 5 рынках этого региона.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) – это инвестиционная компания, которая была основана в 2013 году, инвестиционный потенциал - более 750 млн долларов. В портфель компании входят такие украинские ИТ-компании, как: Eda.uaDoc.ua и Zakaz.ua (GV Machines). Последняя стала участником программы всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне. В 2015 году CIG инвестировала 1 млн долларов в платформу для детей KIDO’Z (Израиль) и 1 млн долларов в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.

 
 
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