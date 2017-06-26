Участники тюменской команды КВН «Союз» попали в областное УВД в Гомеле из-за того, что крутили популярную игрушку — спиннер — на проезжей части. Видеозапись, на которой запечатлен не только приезд экипажа департамента охраны, но пребывание в РУВД, появилась на YouTube. В УВД говорят: с молодых людей всего лишь взяли объяснительные.

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КВНщики приехали работать в Гомель на выпускной. На том же выпускном играл Евгений Зайцев, вокалист кавер-группы. Он говорит, что видео записывалось для его канала на YouTube.

— При этом я сидел не на проезжей части, а на парковке. Ребята — на тротуаре. В какой-то момент приехал наряд охраны, который, вроде бы, вызвал дежурный в УВД, когда увидел по камерам, что «кто-то что-то откручивает».



Скриншот видео

Евгений отмечает, что сотрудники департамента охраны были очень вежливы, много раз извинялись. Но сказали, что таков порядок: если поступил вызов на 102, нужно проехать в отделение.

— Никаких разъяснительных работ с нами не проводили, — уверяет Евгений. — Мы провели в отделении больше 40 минут, я бы даже сказал, почти час.

Молодой человек отмечает, что сначала компания приняла происходящее за участие в популярной программе «Розыгрыш». Однако в самом начале видео отчетливо слышно: «Есть спиннер, сейчас хайпанем».



Скриншот видео

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области комментирует:

— В оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение о том, что молодые люди находятся на проезжей части. Прибыл ближайший наряд департамента охраны. Молодых людей с целью установления личности и взятия объяснений доставили в центральный райотдел города Гомеля, где их опросили и рассказали о небезопасности нахождения на проезжей части (по ПДД парковка — это тоже проезжая часть). Никаких протоколов составлено не было, молодые люди подписали объяснительные, что они делали в городе Гомеле и почему находились на проезжей части.

Он также отметил, что никаких административных наказаний к ним применено не будет.

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