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МТС дарит персональные бонусы абонентам в свое 15-летие
Компания МТС сегодня отмечает 15 лет с момента начала коммерческой эксплуатации в Беларуси и
Персональные подарки от оператора — это минуты, гигабайты или баллы «МТС бонус». Чем дольше вы подключены к сети, тем большим будет размер бонуса.
Получить бонус можно двумя способами — ввести свой номер на сайте 15let.mts.by или отправить SМS с любым текстом на короткий номер 1515. Правда, сайт работает нестабильно, поэтому лучше воспользоваться вторым вариантом.
Сервис покажет, сколько лет вы абонент оператора, и предложит выбрать персональный бонус. Например, если ваш номер впервые появился в сети МТС более 14 лет назад, то в подарок можно выбрать 10 ГБ трафика, 300 минут внутри сети или 300 баллов «МТС бонус».
Мы протестировали подарки на 12-летнем номере:
Бонусы можно подключить с 27 по 29 июня, а потратить — в течение семи дней. Кроме того, 27 июня звонки внутри сети автоматически стали бесплатными для всех абонентов МТС, независимо от тарифного плана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем дольше вы с компанией, тем большим будет размер бонуса.
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