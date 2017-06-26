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МТС дарит персональные бонусы абонентам в свое 15-летие

27.06.2017 11:14 — Разное | Tut.by  
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Компания МТС сегодня отмечает 15 лет с момента начала коммерческой эксплуатации в Беларуси и дарит бонусы своим абонентам на всех тарифных планах.


Персональные подарки от оператора — это минуты, гигабайты или баллы «МТС бонус». Чем дольше вы подключены к сети, тем большим будет размер бонуса.

Получить бонус можно двумя способами — ввести свой номер на сайте 15let.mts.by или отправить SМS с любым текстом на короткий номер 1515. Правда, сайт работает нестабильно, поэтому лучше воспользоваться вторым вариантом.

Сервис покажет, сколько лет вы абонент оператора, и предложит выбрать персональный бонус. Например, если ваш номер впервые появился в сети МТС более 14 лет назад, то в подарок можно выбрать 10 ГБ трафика, 300 минут внутри сети или 300 баллов «МТС бонус».

Мы протестировали подарки на 12-летнем номере:


Бонусы можно подключить с 27 по 29 июня, а потратить — в течение семи дней. Кроме того, 27 июня звонки внутри сети автоматически стали бесплатными для всех абонентов МТС, независимо от тарифного плана.

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