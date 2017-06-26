Эксперт: Минску нужно расширять пространство для диалога /

Нынешняя миротворческая площадка неподконтрольна Беларуси, как неподконтрольна и другим участникам, белорусская сторона не может ее капитализировать, но, безусловно, может ее расширять, отметил собеседник Sputnik.

"Что мешает на основе минской площадки проводить форумы, например, по гуманитарному измерению приграничных вопросов в отношении того же украинского кризиса, пригласив туда Россию и страны Восточной Европы, для которых это актуально? Это был бы уже более широкий диалог, который мог бы инициировать Минск, и который сегодня был бы крайне востребован, и это была бы уже подконтрольная площадка", — предложил эксперт.

Подобный вариант развития площадки позволил бы расширить пространство диалога, а значит, повысить уровень безопасности. Когда люди имеют инструмент для переговоров за одним столом, они уже не будут воевать, убежден Коктыш.



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В качестве сравнения собеседник Sputnik привел ШОС, которая сейчас стала развиваться в похожем направлении. В нынешнем году членами ШОС стали Индия и Пакистан, и это значит, что участниками ШОС теперь являются четыре ядерные державы.

"Следовательно, ядерный конфликт на территории всей Евразии перестал был реальной угрозой, потому что появился инструмент снятия противоречий. Если можно сесть и поговорить, значит нет необходимости стрелять и бомбить", — отметил Коктыш.

Принцип переговоров, которые предотвращают военное схлопывание, сегодня должен доминировать и определять политический вектор и политические приоритеты, считает эксперт.

"Если мы хотим обустроить такое пространство не только внутри страны, но и по приграничью, а это тоже важно, потому что не бывает такого, что сосед переживает проблему, а у тебя такого нету, соответственно позаботиться о том, чтобы там было пространство для диалога и возможности его выстраивания в самых разных сферах —политической, экономической культурной, думаю, это крайне важно, и я бы в этом направлении двигался бы", — сказал эксперт.

Кроме того, в выстраивании диалога с другими странами не стоит забывать о сильной стороне белорусской экономики — индустриальной ориентированности,которая выражается не только в наличии заводов, но и в сохранившейся системе подготовки инженерных кадров и технических специалистов.

"Нигде больше рабочий класс как класс не сохранился, нигде больше нет избытка технических специалистов, а сегодня они крайне востребованны. Это то преимущество, которое Беларусь можент реализовать за ближайшие лет 10-12", — резюмировал эксперт.

Полную версию беседы с политическим экспертом, доцентом МГИМО Кириллом Коктышем слушайте на радио Sputnik Беларусь.