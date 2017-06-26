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Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2,5 миллиарда евро за искажение результатов поиска

27.06.2017 13:25 — Разное | Ежедневник  
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Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2,5 миллиарда евро за искажение результатов поиска

фото: Perepel-krym.ru

В решении Еврокомиссии отмечается, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых систем, искажая результаты поиска товаров, чтобы предоставить преимущество сервису Google Shopping.

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Ранее газета Financial Times сообщала, что размер наложенного Еврокомиссией штрафа может превысить 1 млрд евро, сообщает РБК.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что результаты поиска товаров через поисковик Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.

«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

 
 
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В решении Еврокомиссии отмечается, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых систем, искажая результаты поиска товаров, чтобы...

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