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Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2,5 миллиарда евро за искажение результатов поиска
27.06.2017 13:25 — Разное | Ежедневник
фото: Perepel-krym.ru
В решении Еврокомиссии отмечается, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых систем, искажая результаты поиска товаров, чтобы предоставить преимущество сервису Google Shopping.Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Ранее газета Financial Times сообщала, что размер наложенного Еврокомиссией штрафа может превысить 1 млрд евро, сообщает
В сообщении Еврокомиссии отмечается, что результаты поиска товаров через поисковик Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.
«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
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В решении Еврокомиссии отмечается, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых систем, искажая результаты поиска товаров, чтобы...
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