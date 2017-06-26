Зампред Нацбанка - о курсе доллара к концу года и личной стратегии сбережений

В Беларуси сегодня механизм курсообразования гибкий и прозрачный, что обеспечивает доверие к проводимой курсовой политике, отметил первый заместитель председателя правления национального банка Тарас Надольный в интервью корпоративному изданию Беларусбанка. Представитель Нацбанка также рассказал о личной стратегии сбережений.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Учитывая, что большую часть своих покупок я делаю внутри страны, основной (и единственной) валютой сбережений у меня является белорусский рубль. Мои траты за пределами Беларуси не являются систематическими и определяющими, поэтому в валютном депозите для меня нет смысла. Если планируется отдых с семьей на море или поездка за границу с какой-то другой целью, то конвертацию логичнее сделать непосредственно накануне предстоящих расходов, — сказал первый заместитель председателя правления национального банка Тарас Надольный, рассказывая о личной стратегии сбережений. — С точки зрения оценки эффективности сбережений для меня сегодня вопрос не в структуре валютной корзины, а в структуре сроков сбережений. Очевидно, что более высокий доход формируется по долгосрочным безотзывным депозитам.

Тарас Надольный считает, что личную стратегию сбережений «логично выстраивать относительно периодов предстоящих расходов и формировать не корзину валют, а «корзину периодов».

— Например, 70−80% сбережений могут иметь долгосрочный характер, а остальные 20−30 процентов удобно иметь «под рукой». Мой совет — составляйте личный финансовый план, все более актуальным становится относительно долгосрочное прогнозирование, хотя бы в горизонте 2−3 лет, — уточнил Тарас Надольный.

У первого зампреда правления Нацбанка также поинтересовались его прогнозами стоимости доллара на конец этого года.

— В условиях рыночного курсообразования прогноз конкретного значения обменного курса утрачивает свою актуальность. Курс формируется на биржевых торгах под влиянием спроса и предложения, — отметил Тарас Надольный. — Сегодня на обменный курс национальной валюты влияет множество глобальных факторов, прогнозирование которых сопряжено с большой долей неопределенности. Например, какова будет динамика цен на нефть и калийные удобрения. И как в зависимости от этого поведут себя другие валюты? Но эти показатели также зависят от определенных условий, и не только экономического характера. Принципиально важно, что мы практически вышли на справедливую цену белорусского рубля. Сегодняшний механизм курсообразования гибкий и прозрачный, что обеспечивает доверие к проводимой курсовой политике. Образно говоря, эта система обеспечивает динамическое равновесие — весы могут колебаться, но они точно взвешивают.

По его словам, участие Нацбанка в торгах иностранной валютой, по итогам которых устанавливается обменный курс, «является ограниченным и осуществляется только для сглаживания резких колебаний».

— Колебаниям подвержены все национальные валюты — и доллар, и евро, и российский рубль, и польский злотый, и британский фунт стерлингов. И разве жителей, например, Йоркшира это волнует? Очевидно, что нет. Почему? Потому что экономика Великобритании стабильна и предсказуема, цены стабильны, зарплаты стабильны. Мы тоже стремимся к стабильности и предсказуемости на основе сбалансированности. Меня радует, что мы к этому реально движемся — в стране заметно снижаются инфляционные ожидания, — сказал Тарас Надольный.