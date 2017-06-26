|
В Европе Google оштрафовали на 2,5 миллиарда евро
Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро по антимонопольному делу, связанному с незаконной конкуренцией. Сообщение об этом
Согласно документу, Google злоупотребляет своим доминированием на рынке поисковых систем и предоставляет незаконное преимущество другим продуктам Google в результатах поиска.
Компании нужно прекратить делать это в течение 90 дней либо заплатить штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet — материнской компании Google.
«Это лишило европейских потребителей подлинного выбора услуг и полных преимуществ инноваций», — отметила комиссар Еврокомиссии Маргрет Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции.
Google не согласен с решением регулятора и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Google злоупотребляет своим доминированием на рынке поисковых систем и предоставляет незаконное преимущество другим продуктам Google в результатах поиска.
|
Архив (Разное)
Комментарии