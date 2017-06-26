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В Европе Google оштрафовали на 2,5 миллиарда евро

27.06.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
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Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро по антимонопольному делу, связанному с незаконной конкуренцией. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.


Фото: Reuters / Kim Kyung Hoon

Согласно документу, Google злоупотребляет своим доминированием на рынке поисковых систем и предоставляет незаконное преимущество другим продуктам Google в результатах поиска.

Компании нужно прекратить делать это в течение 90 дней либо заплатить штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet — материнской компании Google.

«Это лишило европейских потребителей подлинного выбора услуг и полных преимуществ инноваций», — отметила комиссар Еврокомиссии Маргрет Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции.

Google не согласен с решением регулятора и намерен его обжаловать.

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Google злоупотребляет своим доминированием на рынке поисковых систем и предоставляет незаконное преимущество другим продуктам Google в результатах поиска.

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