Российская подлодка запустила ракету, способную нести ядерный заряд

Подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» 26 июня запустил из акватории Баренцева моря межконтинентальную баллистическую ракету «Булава» без боевой части. Видео пуска опубликовал телеканал Минобороны России «Звезда».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Стрельба выполнялась из подводного положения, ракета успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.

«Юрий Долгорукий» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколению. Субмарина оснащена современным оборудованием, обладает низким уровнем шума и вооружена 16 ракетами «Булава», каждая из которых несет по 10 боевых блоков и способна поразить цели на удалении до 9300 км.