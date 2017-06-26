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Российская подлодка запустила ракету, способную нести ядерный заряд
Подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» 26 июня запустил из акватории Баренцева моря межконтинентальную баллистическую ракету «Булава» без боевой части. Видео пуска
Стрельба выполнялась из подводного положения, ракета успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.
«Юрий Долгорукий» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколению. Субмарина оснащена современным оборудованием, обладает низким уровнем шума и вооружена 16 ракетами «Булава», каждая из которых несет по 10 боевых блоков и способна поразить цели на удалении до 9300 км.
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Стрельба выполнялась из подводного положения, ракета успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.
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