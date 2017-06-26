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Российская подлодка запустила ракету, способную нести ядерный заряд

27.06.2017 13:55 — Разное | Tut.by  
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Подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» 26 июня запустил из акватории Баренцева моря межконтинентальную баллистическую ракету «Булава» без боевой части.  Видео пуска опубликовал телеканал Минобороны России «Звезда».

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Стрельба выполнялась из подводного положения, ракета успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.

«Юрий Долгорукий» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколению. Субмарина оснащена современным оборудованием, обладает низким уровнем шума и вооружена 16 ракетами «Булава», каждая из которых несет по 10 боевых блоков и способна поразить цели на удалении до 9300 км.

Читайте также: Перспективная российская ядерная ракета «Булава» самоликвидировалась после пуска

 
 
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Стрельба выполнялась из подводного положения, ракета успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.

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