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Черный риэлтор из Беларуси задержан в Москве

27.06.2017 13:48 — Разное | Ежедневник  
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Черный риэлтор из Беларуси задержан в Москве

фото: Echo.rde.ru

По оперативным данным белорусской стороны, он возглавлял организованную группу, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий граждан. В деле фигурирует 70 фактов афер с недвижимостью.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2015 года ГСУ Центрального аппарата СК Беларуси. Лидера организованной группы объявили в межгосударственный розыск.

Как сообщили в МВД России, 50-летний мошенник скрывался  в Москве и вел конспиративный образ жизни. Он прервал все прежние связи, включая родственные, полностью сменил круг общения. Часто менял адреса проживания и номера телефонов. Правоохранители установили его адрес и в результате спецоперации, проведенной при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии, лидер преступной группы был задержан и заключен под стражу.

В данный момент решается вопрос о его этапировании в Беларусь. 

 
 
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По оперативным данным белорусской стороны, он возглавлял организованную группу, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий...

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