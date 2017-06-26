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"АвтоВАЗ" представил новые универсал и вседорожник

27.06.2017 14:11 — Разное | Tut.by  
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Продажи универсала Lada Vesta и ее вседорожной версии начнутся во второй половине 2017 года. Автомобиль с приставкой Cross может оказаться самой дорогой Lada в истории.


Компания «АвтоВАЗ» рассекретила универсал Lada Vesta SW и его вседорожную версию Vesta SW Cross. Продажи новинок начнутся во второй половине 2017 года, сообщает пресс-служба компании. Собирать модели будут на заводе компании в Ижевске. Цены назовут ближе к старту продаж, но, предположительно, Lada Vesta SW Cross окажется самой дорогой моделью «АвтоВАЗа» в истории.


Длина Vesta SW составляет 4410 мм, а ширина — 1764 миллиметров. Размер колесной базы равен 2635 миллиметрам. От одноименного седана новинка отличается дополнительным пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом (178 миллиметров).

Что касается Lada Vesta SW Cross, то она на 14 мм длиннее и на 21 мм шире стандартного универсала. Дорожный просвет увеличили до 203 миллиметров. Основные черты в дизайне машина унаследовала от концепт-кара Cross Concept, представленного на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов в 2015 году.


Технические характеристики универсала пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в моторную гамму новинки войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Агрегат будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Также клиентам предложат универсал с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 лошадиные силы. О наличии в линейке этого двигателя свидетельствует соответствующий шильдик на пятой двери вседорожника.

Седан Vesta вышел на рынок в конце 2015 года. На третий месяц после начала продаж машина вошла в десятку лидеров рынка, а сейчас стабильно занимает четвертую позицию в топ-10. Изначально клиентам предлагался всего один двигатель вазовского производства мощностью объемом 1,6 л мощностью 106 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой.


С октября 2016 года седан Vesta предлагают еще и с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 лошадиные силы.

 
 
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Давно ожидаемые универсал Lada Vesta SW и кроссовер на его базе представили официально. Вседорожник станет самым дорогим автомобилем в гаме производителя.

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