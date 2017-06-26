Следователи ищут очевидцев аварии в Пуховичском районе

Следственный комитет просит отозваться очевидцев аварии, которая произошла 4 июня вблизи деревни Дукора Пуховичского района. Тогда Opel Vectra под управлением 32-летнего мужчины вылетел в кювет и опрокинулся. Пострадал водитель и пассажир.



Фото: МЧС

ДТП случилось примерно в 11 часов утра в воскресенье. Машина двигалась в направлении Гомеля (35-й километр дороги от Минска). Водитель неправильно выбрал скорость, произошел занос: машина вылетела с дороги и перевернулась.

«В результате водитель и пассажир получили тяжкие телесные повреждения», — сообщили в Пуховичском районном отделе СК.

Следователям нужна помощь очевидцев. Граждане могут отозваться лично (по адресу: г. Марьина Горка, ул. Красноармейская, д.11/2) или телефону: 8 (01713) 21 559, 8 (029) 5 611 576.