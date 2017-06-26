От $50 тысяч за элитное караоке до $2 млн за ресторан: почем продают известные заведения Минска

Заведения в Минске открываются , закрываются , меняют собственников. AFISHA.TUT.BY изучила объявления о продаже кафе, баров и ресторанов и рассказывает, какую сумму при себе нужно иметь, чтобы в миг стать столичным ресторатором.

Стоит отметить, что не все из этих вариантов могут в действительности продаваться. Некоторые владельцы так изучают спрос: публикуют объявления, устанавливают разные цены и отслеживают реакцию рынка на свои предложения. Публикация подготовлена на основе данных с realt.by .

Z bar на Карла Маркса за $ 85 000



Фото: realt.by

Авторы объявления указывают, что продается не только помещение бара, но и весь бизнес вместе с фирмой. Ремонт на 90 кв. м. оценивают как «отличный». Отмечают, что заведении находится в жилом доме, есть отдельный вход. Среди прочего указано, что место — по всей видимости, улица Карла Маркса — оживленное. Договор аренды — на 3 года с правом продления. Отмечено, что 85 тысяч долларов — не последняя цена и обоснованный торг уместен.

Помещение бара «Крафтмэн» на Гикало за $ 354 000



Фото: tam.by

Собственники выставили на продажу помещение общей площадью в 141,8 кв. м., в котором работает бар «Крафтмэн», о чем и предупреждают в объявлении. Ремонт называют «соответствующим». В заведении проведена охранная сигнализация с тревожной кнопкой. Месторасположение называют «неплохим», а также отмечают, что в помещении два санузла и две телефонные линии.

Клуб-ресторан «Тусэ» на Сурганова за $ 2 млн



Фото: kcchairs.com

Ресторан «Тусэ» площадью 729 кв. м. на продажу выставило агентство недвижимости. Для посетителей заведение закрыто уже около месяца. Клуб-ресторан находится на первом этаже торгового центра «Европа». Внутри — евроремонт, интерьер авторы объявления называют оригинальным, ремонт — дизайнерским, отделку — качественной. В ресторан есть отдельный вход, рядом большая парковка.

Кафе «Багратион» на Бядули за $ 99 000



Фото: wikimapia.org

Авторы объявления пишут, что продается готовый бизнес: кафе на 700 кв. м. с европейской, грузинской и белорусской кухней. Прибыль называют «хорошей». Отмечают, что аренда помещения государственная. Материал стен значится как «кирпич», а ремонт — как «отличный».

Бар на Зыбицкой, 6 за $ 170 000



Фото со страницы заведения в Facebook

Бар Martlet по улице Зыбицкой, который несколько недель назад перезапустился с другими владельцами как бар «Проект», также выставлен на продажу в категории «готовый бизнес». Авторы объявления указывают, что у помещения есть отдельный вход, кондиционер, охрана, сигнализация, видеонаблюдение, скоростной интернет. Площадь — 108 кв. м., потолки — 3 метра, материал стен — монолит. Место (Зыбицкую) называют оживленным, ремонт — отличным.

К слову, в этом же здании продается еще одно помещение площадью 115,9 кв. м. — за $ 225 тысяч.

Помещение кафе «Эль Помидоро» на Свердлова за $ 1,1 млн



Фото: yandex.by/maps/

Помещение площадью 370 кв. м., где раньше работало кафе «Эль Помидоро», тоже выставлено на продажу. Высота потолков — 2,93 м., авторы объявления считают, что помещение подойдет для обустройства кафе, пиццерии, магазина, отделения банка. При этом часть площади приходится на первый этаж, часть — на подвал.

Караоке-клуб IKRA за $ 50 000



Фото: dream-land.by

Караоке-клуб с отдельным входом на минус первом этаже в бизнес-центре называют «полностью оборудованным» и продают как «готовый бизнес». Площадь — 450 кв. м. Аренда помещения — на 5 лет. Все согласования, указывают авторы объявления, имеются. Отмечено также наличие мебели, кондиционера, сигнализации, видеонаблюдения, охраны, парковки и скоростного интернета.

Ресторан «Бухара» на Сурганова за $ 700 000



Фото: realt.by

Помещение общепита (ресторан восточной кухни) площадью 651,2 кв. м. продают уже не первый месяц. Оно разделено на две зоны: ресторан на 77 посадочных мест и кафе на 50 посадочных мест. Каждая зона может работать отдельно (раздельный вход, санузлы в каждом из них).

Внутри — евроремонт, аренда — частная. Помимо производственных помещений, есть комната барбекю с мангалом на углях и, как пишут авторы объявления, хорошее дымоудаление. Риэлторы считают, что помещение можно использовать под банк, казино, клуб.

Ресторан Underworld на Л. Украинки за $ 440 000



Фото: realt.by

Ресторан на 438 кв. м. в стиле ампир, как значится в объявлении, продают через агентство недвижимости. Однако собственник указывает, что расходы на риелторские услуги он оставляет за собой. Интерьер ресторана владельцы считают роскошным, отделочные материалы — качественными. На территории есть большая парковка.

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