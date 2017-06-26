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ГАИ проверяет обстоятельства ДТП с танком

27.06.2017 14:29 — Разное | БДГ  
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Началась проверка по факту ДТП, случившегося на проспекте Независимости 24 июня.

Об этом сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы и профилактики ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.

Он подтвердил, что танк, двигаясь по проспекту Независимости, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на бордюр, а дальше на осветительную мачту.

По словам Корниевича, на место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, которые оформили протокол, а в данное время идет проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно.

Пресс-секретарь Минобороны полковник Владимир Макаров на пресс-конференции 26 июня сообщил, что экипаж этого танка не будет принимать участие в параде 3 июля. 

Напомним, что Макаров в комментарии журналистам по поводу инцидента заявил, что боевая машина была исправна, а ДТП произошло из-за сложных погодных и дорожных условий.  

 
 
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Началась проверка по факту ДТП, случившегося на проспекте Независимости 24 июня.

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