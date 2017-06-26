ГАИ проверяет обстоятельства ДТП с танком

Началась проверка по факту ДТП, случившегося на проспекте Независимости 24 июня.

Об этом сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы и профилактики ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.

Он подтвердил, что танк, двигаясь по проспекту Независимости, выехал за пределы проезжей части , совершил наезд на бордюр, а дальше на осветительную мачту.

По словам Корниевича, на место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, которые оформили протокол, а в данное время идет проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно.

Пресс-секретарь Минобороны полковник Владимир Макаров на пресс-конференции 26 июня сообщил, что экипаж этого танка не будет принимать участие в параде 3 июля.