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ГАИ проверяет обстоятельства ДТП с танком
Началась проверка по факту ДТП, случившегося на проспекте Независимости 24 июня.
Об этом сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы и профилактики ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.
Он подтвердил, что танк, двигаясь по проспекту Независимости,
По словам Корниевича, на место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, которые оформили протокол, а в данное время идет проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно.
Пресс-секретарь Минобороны полковник Владимир Макаров на пресс-конференции 26 июня сообщил, что экипаж этого танка не будет принимать участие в параде 3 июля.
Напомним, что Макаров в комментарии журналистам по поводу инцидента заявил, что боевая машина
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Началась проверка по факту ДТП, случившегося на проспекте Независимости 24 июня.
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