Производителям разрешат выбирать, какой государственный язык использовать на упаковке товара

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Соответствующая норма в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» оставлена без изменений.

26 июня проект рассматривался в Палате представителей в первом чтении, сообщает TUT.BY .

Как пояснила член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Наталия Жибуль, при подготовке законопроекта депутаты руководствовались позицией тех белорусских производителей, которые утверждают: законодательно закрепленное требование указывать информацию о товарах, услугах и на белорусском, и на русском языках повлечет существенное удорожание этих товаров и услуг.

Вопрос о втором государственном языке на упаковке бурно обсуждался в парламенте. За январь в Палату представителей пришло больше 200 обращений, во всех одно требование — обязать производителей писать информацию на упаковке на русском и белорусском языках. Однако бизнес выступил за то, чтобы не менять существующую норму.

— В этой банке стоимость упаковочных материалов составляет 40%, — приводил в пример детское питание первый зампред концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов. — И что важно, здесь состав должен быть читаем. Для мамы важно, чем кормить ребенка. Со спортивным питанием, питанием для диабетиков, для беременных женщин та же история. Чисто технически (я люблю мову) нельзя будет произвести это питание с информацией на двух языках. Это будет нечитаемо.

Изменения в Закон «О защите прав потребителей», которые приняты в первом чтении, корректируют перечень информации, которую изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан предоставить потребителю, а также требования к размеру шрифта, используемого в описании товара, работ или услуг, уточняют обязанности продавца (исполнителя), в том числе по обеспечению возможности осуществления расчетов в наличной и безналичной форме за товары, работу, услуги.

Так, в законе будет прописана обязанность изготовителя (продавца, поставщика, представителя, исполнителя) предоставлять потребителям сведения о классах энергоэффективности товаров, стране происхождения и др. Проект закона закрепляет право потребителя выбрать, платить наличными или карточкой (деньги при надобности должны будут вернуть в той же форме). Также будет введен запрет на установление различных цен на один товар в зависимости от наличной или безналичной формы оплаты.

