ASUS выпустила видеокарты без видеовыходов - специально для майнинга

Компания ASUS решила порадовать криптовалютчиков выпуском сразу двух специализированных видеокарт для майнинга, пишет 3DNews.

Первая карта построена на базе AMD Polaris 10 — MINING-RX470−4G, вторая идет с процессором NVIDIA GP106 — MINING-P106−6G.

ASUS MINING-P106−6G

Наибольший интерес из этой пары представляет вторая новинка — MINING-P106−6G, являющаяся вариацией на тему GeForce GTX 1060 — только эта игровая карта базируется на графическом процессоре NVIDIA GP106. Но отличия ASUS MINING-P106−6G от продукта для геймеров кардинальны: на ней нет никаких мониторных выводов.



Спецификации ASUS MINING-P106−6G говорят об использовании в ней чипа с 1280 CUDA-ядрами, работающего на частоте 1506 (в Boost-режиме до 1708 МГц), и наличии 6 Гбайт GDDR5-памяти с частотой 8 ГГц и шириной шины 192 бит. Иными словами, скоростные характеристики полностью соответствуют референсной версии GeForce GTX 1060.





ASUS MINING-RX470−4G

Другая видеокарта для майнинга, MINING-RX470−4G, как следует из названия, является аналогом Radeon RX 470. Любопытно, что в данном случае ASUS не стала полностью отказываться от установки выводов изображения, однако их число урезано: карта позволяет подключать мониторы лишь с помощью единственного цифрового выхода Dual DVI-D, не поддерживающего разрешения выше 2560×1600.





На задней планке видеокарты при этом остались вырезы под HDMI и DisplayPort, но самих разъёмов за ними нет.

MINING-RX470−4G основана на чипе AMD Polaris 10 с 2048 потоковыми процессорами и комплектуется 4 Гбайт GDDR5-памяти с 256-битным интерфейсом. Базовая частота GPU составляет 926 МГц, в Boost-режиме она может увеличиваться до 1206 МГц. Частота памяти установлена в 7 ГГц. Таким образом, в данном случае характеристики близки к референсным значениям для Radeon RX 470.





Усовершенствования для майнинга

Обе карты оснащаются двухслотовым кулером с двумя вентиляторами, аналогичным по дизайну кулерам видеокарт игровой серии ASUS Expedition. Обоим ускорителям требуется подключение дополнительного питания: MINING-RX470−4G оснащена восьмиконтактным разъемом, ASUS MINING-P106−6G — шестиконтактным.

Говоря об особых свойствах своих продуктов серии MINING, из-за которых добытчики криптовалют должны обращать внимание именно на них, ASUS указывает на применение в системах охлаждения вентиляторов на шарикоподшипниках с противопылевой зашитой и увеличенным сроком службы; на использование в схеме питания качественных элементов; и на совместимость с утилитой GPU Tweak II для разгона и получения от карт максимальной отдачи.

Также на официальном сайте указано , что карта позволяет добыть 36% больше криптовалюты по сравнению с аналогами.

Информации о сроках поступления ASUS MINING-P106−6G и MINING-RX470−4G в магазины, как и об их цене, пока нет.