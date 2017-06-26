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Короткевич vs Гайдукевич: стоит ли проводить военные парады в Минске
27.06.2017 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Нашумевший инцидент произошел в центре Минска возле станции метро "Московская" в субботу, 24 июня, во время репетиции парада ко Дню Независимости. Танк Т-72 выехал за пределы проезжей части на проспекте Независимости напротив киностудии "Беларусьфильм", где
ДТП с танком произошло во многом
Пока Минобороны взяло на себя восстановление поврежденного участка проспекта Независимости, минчане в интернете начали сбор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска. Обращение планируется направить в Администрацию президента и Министерство обороны страны.
Дискуссию известных политиков Татьяны Короткевич и Олега Гайдукевича о проведении военных парадов в центре Минска смотрите на видео.
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Нужно ли проводить военные парады в центре Минска, актуальны ли они сегодня, стоят ли средств, которые на них выделяются: мнения известных политиков Татьяны...
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