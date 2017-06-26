Короткевич vs Гайдукевич: стоит ли проводить военные парады в Минске

Нашумевший инцидент произошел в центре Минска возле станции метро "Московская" в субботу, 24 июня, во время репетиции парада ко Дню Независимости. Танк Т-72 выехал за пределы проезжей части на проспекте Независимости напротив киностудии "Беларусьфильм", где снес фонарный столб и дерево .

ДТП с танком произошло во многом из-за сложных погодных условий , заявил после инцидента начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров. Из случайных зрителей никто не пострадал, сам танк получил незначительные повреждения.

Пока Минобороны взяло на себя восстановление поврежденного участка проспекта Независимости, минчане в интернете начали сбор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска. Обращение планируется направить в Администрацию президента и Министерство обороны страны.

Дискуссию известных политиков Татьяны Короткевич и Олега Гайдукевича о проведении военных парадов в центре Минска смотрите на видео.