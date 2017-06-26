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За "русских вшей" ответит: пустят ли в Беларусь депутата-националиста

27.06.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Группа латвийских активистов направила коллективное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой не пускать в страну депутата Эдвинса Шноре, который  5 июля должен прибыть в Минск для участия в сессии ПА ОБСЕ в качестве главы латвийской делегации. Поводом стала публикация, в которой депутат правых взглядов назвал русскоязычное население Латвии "русской вошью"

За "русских вшей" ответит: пустят ли в Беларусь депутата-националиста
CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly /
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"Ситуация крайне неприятная, в Латвии накаляется обстановка, и настроения неонацистского толка уже проникли в государственные структуры. Можно честно сказать, что присутствует общая политика Латвии как государства именно неонацистского толка", — отметил в комментарии радио Sputnik Беларусь депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

Обращение латвийских активистов парламентарий поддержал.

"Поддерживаю абсолютно и удивлен тем, что полиция в этих заявлениях не видит разжигания национальной розни и не собирается открывать уголовное дело. И на этом же фоне они рассказывают о том, что российское кино или различные культурные организации представляют для Латвии угрозу национальной безопасности", — отметил Панкратов.

По словам собеседника Sputnik, если говорить конкретно о депутате Эдвинсе Шноре, то он за оскорбительные высказывания так и не извинился. Шноре представляет неонацистскую партию, которая предполагает приоритет одной национальности над другой.

"Для его партии это, может, и логично, но в международном пространстве неприемлемо. И если президент Беларуси откликнется на эту просьбу, это будет здравый и адекватный подход к этой проблематике, когда возрождается и неонацизм, и фашизм и так далее", — отметил Панкратов.

Скандал вокруг депутата Эдвинса Шноре — уже не первый. Депутат и ранее допускал резкие националистические высказывания, за что активисты и правозащитники несколько раз призывали правоохранителей наказать парламентария. Однако до сих пор к Шноре каких-либо санкций, кроме устного порицания, применено не было.

Беседу с депутатом Рижской думы Русланом Панкратовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Рижской думы Руслан Панкратов прокомментировал радио Sputnik Беларусь обращение латвийских активистов к президенту Беларуси с просьбой аннулировать визу и...

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