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Кадры взрыва автомобиля в Киеве зафиксировала камера видеонаблюдения
27.06.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь
В результате взрыва, который
После взрыва над местом происшествия поднялись клубы белого дыма, а обломки машины разбросало по дороге.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Правоохранительные органы определили, что взрывное устройство было заложено под днищем машины, после его детонации первым взорвался бензобак.
Гибель военнослужащего расследует военная прокуратура Украины.
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Видео со взрывом автомобиля в Соломенском районе Киева попали в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем здании. Смотрите кадры происшествия.
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