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Кадры взрыва автомобиля в Киеве зафиксировала камера видеонаблюдения

27.06.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В результате взрыва, который прогремел во вторник в украинской столице, погиб сотрудник службы разведки, подполковник Максим Шаповалов. На записи видно, что автомобиль с военнослужащим ехал по проезжей части, взрыв произошел во время движения машины.

Кадры взрыва автомобиля в Киеве зафиксировала камера видеонаблюдения
© YouTube / Infotech LTD
Взрыв в Киеве расследуют по статье "теракт"

После взрыва над местом происшествия поднялись клубы белого дыма, а обломки машины разбросало по дороге.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Правоохранительные органы определили, что взрывное устройство было заложено под днищем машины, после его детонации первым взорвался бензобак.

Гибель военнослужащего расследует военная прокуратура Украины.

 
 
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Видео со взрывом автомобиля в Соломенском районе Киева попали в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем здании. Смотрите кадры происшествия.

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