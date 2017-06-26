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Нацбанк не исключает нового снижения ставки рефинансирования в 2017 году
27.06.2017 15:00 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Об этом сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.
"В настоящее время уровень инфляции складывается ниже и прогнозных значений, и целевого параметра, заданного на текущий год. По факту складывается чуть выше 6%. Ожидаемый прогноз по итогам года, возможно, немногим более 7%. Если судить по этому параметру, ситуации на валютном рынке, которая достаточно стабильна, другим секторам, депозитному рынку, то к вопросу снижения ставки рефинансирования в этом году можно будет вернуться", – цитирует
По его словам, при принятии решений по изменению ставки рефинансирования учитывается весь спектр условий, которые существуют на рынке. На данный момент уровень ставки рефинансирования находится ниже нижней границы параметров, определенных при расчетах по основным направлениям денежно-кредитной политики.
Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение о снижении с 14 июня ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых.Говоря о предоставлении Банку Москва-Минск кредитной линии на 10 млн долларов от ЕБРР, Сергей Калечиц отметил: "Эти кредитные ресурсы пойдут в сектор малого и среднего бизнеса, что скажется на экономическом росте. Нам приятно, что сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития развивается так активно. Этот процесс важен в том числе для развития конкуренции на банковском рынке, для прихода в этот банк новых стратегических инвесторов и повышения их капитализации". Кроме того, Сергей Калечиц подчеркнул, что Нацбанк всегда позитивно относится к сотрудничеству со всеми международными финансовыми организациями, в том числе с Европейским инвестиционным банком. "Будем рады максимально развивать наше взаимодействие", – добавил он
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Об этом сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.
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