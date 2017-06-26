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Об этом сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.

"В настоящее время уровень инфляции складывается ниже и прогнозных значений, и целевого параметра, заданного на текущий год. По факту складывается чуть выше 6%. Ожидаемый прогноз по итогам года, возможно, немногим более 7%. Если судить по этому параметру, ситуации на валютном рынке, которая достаточно стабильна, другим секторам, депозитному рынку, то к вопросу снижения ставки рефинансирования в этом году можно будет вернуться", – цитирует БЕЛТ А зампреда Нацбанка.

По его словам, при принятии решений по изменению ставки рефинансирования учитывается весь спектр условий, которые существуют на рынке. На данный момент уровень ставки рефинансирования находится ниже нижней границы параметров, определенных при расчетах по основным направлениям денежно-кредитной политики.

Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение о снижении с 14 июня ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк не исключает нового снижения ставки рефинансирования в 2017 году Об этом сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.