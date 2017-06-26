Соболенко вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона, Говорцова проиграла на старте

По-разному стартовали в квалификации женского одиночного разряда Уимблдона белорусские теннисистки Арина Соболенко и Ольга Говорцова. Юная Соболенко в напряженном поединке прорвалась во 2-й раунд, а опытная Говорцова сложила оружие.

19-летняя Арина Соболенко (№135 рейтинга WTA) в стартовом поединке одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№205) из Южной Кореи - 4:6, 6:2, 6:4. Проиграв первый сет, белоруска переломила ход игры и добилась победы. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

А вот 28-летняя Ольга Говорцова (№139) в двух сетах за 79 минут проиграла 21-летней россиянке Елизавете Куличковой (№146) - 3:6, 5:7.

Для выхода в основную сетку, матчи которой начнутся 3 июля, нужно преодолеть три квалификационных раунда.