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Соболенко вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона, Говорцова проиграла на старте

27.06.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
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По-разному стартовали в квалификации женского одиночного разряда Уимблдона белорусские теннисистки Арина Соболенко и Ольга Говорцова. Юная Соболенко в напряженном поединке прорвалась во 2-й раунд, а опытная Говорцова сложила оружие.

19-летняя Арина Соболенко (№135 рейтинга WTA) в стартовом поединке одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№205) из Южной Кореи - 4:6, 6:2, 6:4. Проиграв первый сет, белоруска переломила ход игры и добилась победы. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

А вот 28-летняя Ольга Говорцова (№139) в двух сетах за 79 минут проиграла 21-летней россиянке Елизавете Куличковой (№146) - 3:6, 5:7.

Для выхода в основную сетку, матчи которой начнутся 3 июля, нужно преодолеть три квалификационных раунда.

 
 
Ссылка на источник 21
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По разному стартовали в квалификации женского одиночного разряда Уимблдона белорусские теннисистки Арина Соболенко и Ольга Говорцова. Юная Соболенко в...

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