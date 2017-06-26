Когда взрослые дают деньги, дети часто первым же делом бегут в магазин и спускают все на сладости и игрушки. А потом, когда хотят что-нибудь еще, закатывают истерику в магазине с требованием купить нужную вещь. Чтобы узнать, как справиться с детскими «финансовыми» капризами, FINANCE.TUT.BY поговорил с родителями, которые обучают своих детей финансовой грамотности, о том, как научить ребенка ценить деньги и копить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«80% из того, что хочет, дочка в итоге решает не покупать»

— Я долго изучала способы, как научить ребенка правильно обращаться с деньгами. Мне кажется, очень важно обучать ребенка финансовой грамотности, чтобы он не рос слишком разбалованным, — рассказывает минчанка Екатерина Бойчук. — Больше всего мне понравился метод с тремя коробочками. Одна коробочка предназначена для инвестиций — это когда ребенок отдает часть своих денег родителям, а они через некоторое время возвращают с процентами. Вторая коробочка — на благотворительность. Там хранятся деньги, которые ребенок может пожертвовать на что-нибудь. И третья коробочка — на личные расходы и вкусняшки.

Сейчас Алексии, дочке Екатерины, шесть лет, поэтому мама посчитала, что пока рано применять систему с тремя коробочками. Для начала родители решили научить ребенка копить деньги и обдуманно ими распоряжаться.

— Перед тем как перейти на систему с коробочками, необходимо донести до ребенка, какую ценность несет каждая купюра и копейка. Мы поняли, что это важно, после одного случая. Как-то мы купили дочке куклу и сказали, что она должна вернуть за нее 5 рублей 50 копеек. Алексия ответила: «Пять рублей я могу отдать, а 50 копеек — не получится, потому что это слишком много». У нее не было понимания ценности денег, для нее 50 — это просто большое число.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев

Родители решили, что платить за свои «хотелки» дочка должна сама. Алексии дают деньги для того, чтобы она откладывала и, если захочет купить какую-либо вещь, то платила из собственных сбережений.

— У нас нет фиксированной суммы, которую мы ей выдаем. Когда приходим из магазина и у нас есть мелочь, отдаем ее ей. Это может быть 50 копеек, а может быть два рубля. За два месяца у нее накопилась порядка 40 рублей.

Екатерина отмечает, что дочка стала более взвешенно подходить к покупкам: около 80% из того, что она просит купить, после раздумий и подсчетов решает все-таки не покупать.

— Перед покупкой она несколько минут стоит и думает, действительно ли ей нужна эта вещь. Чаще всего она теперь покупает игрушки, о которых долго мечтала. Первое время она спрашивала, сколько денег в копилке у нее останется после покупки. Сейчас она уже не спрашивает, а считает сама, сколько у нее есть и сколько по итогу останется.

Самая дорогая вещь, которую Алексия купила сама себе, — это кукла за 11,5 рубля. Систему с тремя коробочками Екатерина хочет начать применять примерно через год, когда дочка окончит первый класс и станет более уверена в подсчетах.

«Когда давали деньги просто так, ребенок набрал в весе»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вместо того чтобы просто так выдавать детям деньги на карманные расходы, Наталья Искорцева вместе с сыновьями (8 и 11 лет) определила, как они эти деньги могут заработать.

— Мы сели вместе с детьми и расписали, за что они могут получить деньги, и определили конкретные суммы — это могут быть как успехи в школе, так и какая-то работа по дому. Суммы небольшие: 50 копеек, 75 копеек, 1 рубль. Для старшего и младшего это разные дела и разная стоимость. У одного, например, из домашней работы — протереть плинтус или пыль в комнате, у другого — разобрать посудомоечную машину. Эта работа должна быть им по силам и иметь также какую-то ценность для меня, чтобы я была готова за это платить.

По этой схеме дети ведут учет «хороших дел», которые они сделали, а в конце недели родители выдают им соответствующую сумму. При этом для старшего сына Наталья также пыталась ввести систему наказаний — например, за оценки ниже 6 баллов или за пропуск бассейна без причины. Однако с наказаниями, как отмечает мама, такая система мотивации перестает работать почти сразу же.

— Дети разные — и в отношении денег это ярко проявляется, даже несмотря на то, что оба видят одинаковую картинку в отношении с финансами в семье. Старший у нас нетерпеливый, легко загорается, легко гаснет и ориентирован на быстрый результат, а средний — полная противоположность. В итоге в копилке у среднего всегда есть деньги, а у старшего она пустая. Средний, когда что-то хочет, приходит и спрашивает: «Мама, а как я могу на это заработать?». И мы садимся и формируем смету — что сколько «стоит». У него тогда появляется фокус, и он начинает делать то, что приносит ему деньги. Он умеет ждать и идти медленно к своей цели. А в случае со старшим инициатива всегда идет от меня: вот если ты хочешь это, то давай подумаем, как ты можешь на это заработать. И, к сожалению, чаще всего у него не хватает мотивации и терпения, чтобы получить хоть сколько-нибудь внушительную сумму. Я думаю, это связано с темпераментом ребенка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Младший сын, как отмечает Наталья, часто копит «за двоих» — покупает игрушки себе и брату.

— Вот недавно он на накопленные деньги купил себе спиннер. Он его очень хотел и много раз подсчитывал, что у него уже есть и на что этого ему хватит (с учетом того, что он еще копил на смартфон или гамак — до сих пор не может определиться в приоритетах). В итоге он поехал с братом за спиннером и приобрел сразу два — себе и старшему брату.

Наталья рассказывает, что похожая система поощрений была и у нее в детстве. «За хорошие оценки деньги получала, а за плохие — отдавала».

К такой системе поощрения детей Наталья пришла не сразу. Сначала они с супругом давали детям средства на карманные расходы просто так, но такие «легкие деньги» вызвали проблемы:

— Когда старший сын пошел в первый класс, мы стали давать ему определенную сумму на карманные расходы — как бы символ самостоятельности. Но через полгода мы это прекратили, потому что, во-первых, у него не было ощущения, что такое деньги, а во-вторых, он сразу же прибавил в весе: покупал булочки, вафельки и т.д. Поэтому с тех пор деньги просто так не даем.

Наталья считает, что детям важно прививать осознанное отношение к деньгам, чтобы они ценили родительский труд и были менее капризными.

— Это маленький шажок в сторону осознанности. Дети не ценят родительский труд, потому что они не знают, что это такое. Они видят, что родители каждый день ходят на работу, а потом просто идут к банкомату и берут оттуда деньги или просто достают карточку на кассе в магазине. У них нет понимания, что деньги в определенный момент могут закончиться, что для того, чтобы купить что-то одно, надо сэкономить на чем-то другом. Такие вещи на словах не объяснишь, их надо показать. Поэтому мы и решили внедрить систему «зарабатывания» денег на карманные расходы.

«Копилка должна быть максимально конкретной»

Мать-одиночка Елена с детства решила приучать своего 12-летнего сына к безналичным платежам — открыла ребенку специальную карту, куда еженедельно «закидывает» по 15 рублей.

— Я хотела дать ребенку определенную свободу в распоряжении деньгами, но чтобы я при желании могла контролировать, как он их тратит. Терминалы сейчас есть почти везде — даже в школьной столовой, поэтому проблем с расчетами у ребенка нет никаких. А мне спокойней, потому что я в любой момент могу зайти в интернет-банкинг и посмотреть, что он покупал. К тому же это безопаснее, чем наличные: дети часто теряют деньги, а карту, если потерял, то ее можно заблокировать, — рассказывает Елена.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Каждый месяц мама вместе с сыном анализируют список трат, чтобы определить, от каких покупок можно было бы отказаться и отложить деньги на что-нибудь полезное.

— Мы садимся и вместе рассуждаем, какие покупки были ненужными. Я ему объясняю, почему ту или иную вещь можно было бы не покупать и что в следующий раз от нее лучше отказаться. Мне кажется, выходит довольно эффективно. Я вижу, как из месяца в месяц список покупок моего ребенка становится более грамотным. Если раньше он тратил всю сумму и иногда даже просил сверху, то сейчас ему удается даже сэкономить.

Также у сына Елены есть копилка, с помощью которой он собирает на желанные покупки. Чтобы необходимая сумма собиралась быстрее, нужно визуализировать цель, считает Елена.

— Обычно, если сын что-то хочет, мы пишем название этой вещи на копилке. Например, «на ролики». Иногда для лучшей визуализации мы можем приклеить к копилке фотографию вещи и цену. Так, как мне кажется, накопление идет куда быстрее: ребенок знает, на что он собирает, и это его подстегивает. Если ребенок хочет несколько вещей сразу, мы ставим несколько копилок.

Психолог: «Поиграйте с ребенком дома в магазин»

Психолог «Центра успешных отношений» Сергей Жадько говорит, что прежде чем доверять ребенку деньги, ему необходимо объяснить их ценность и научить с ними обращаться.

— C какого возраста начинать объяснять ребенку, что такое деньги? Это довольно индивидуально. Однако к пяти годам у детей начинает формироваться абстрактно-логическое мышление. Это дает возможность включать детей в разные формы трудовой деятельности, организованной взрослыми. Так что с этого возраста с детьми можно начинать разговаривать на эту тему более подробно. Объяснять, что такое деньги вообще, откуда они берутся, из чего формируется семейный бюджет. Все это должно проговариваться. Можно добавить наглядности: достать из кошелька деньги и объяснить ребенку ценность каждой купюры, — отмечает специалист.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эксперт обращает внимание на то, что использование денег самостоятельно в первое время может стать стрессом для ребенка. Поэтому, как советует психолог, родители еще дома должны подготовить ребенка к походу в магазин.

— Например, сказать, что хлеб стоит столько-то и исходя из суммы, которую мы тебе дали, тебе должны дать сдачу столько-то. Пусть возьмет чек и пересчитает. Лучше всего дома проиграть эту ситуацию — сымитировать поход в магазин. Первые самостоятельные расчеты в магазине самим ребенком нужно совершать в присутствии взрослого, чтобы ребенок чувствовал поддержку и уверенность в себе и не оказался в слишком стрессовой ситуации.

Сергей Жадько считает, что метод, когда родители награждают ребенка деньгами за хорошие оценки и домашнюю работу, может оказаться довольно опасным: «Так в ребенке формируется понимание, что он должен это выполнять, не потому что это его обязанность, а потому что это выгодно. Это довольно нездоровая позиция».

Также психолог говорит, что родителям не стоит просто так давать деньги на карманные расходы своим детям — всегда необходимо интересоваться, зачем ребенку личные финансы.

— Когда родители дают деньги детям просто так — это безответственно. Дети могут тратить деньги на то, что вредит их здоровью. Необходимо объяснить ребенку: если ему нужны деньги, он всегда может обратиться к родителям и попросить. А родители должны поинтересоваться, на что ребенок собирается их потратить. Давать деньги нужно только на то, что принесет пользу ребенку. Например, на сок, а не «кока-колу». Важно интересоваться и таким образом объяснять, что хорошо, а что плохо.

Как реагировать на детские капризы в магазине? По мнению психолога, все зависит от того, что конкретно ребенок просит. Если это полезная вещь, которая ведет к развитию, то ее можно купить. Однако всегда необходимо исходить из своего материального положения, о котором ребенок также должен быть осведомлен.

— Если вы берете ребенка в магазин, надо с ним договориться. Сказать: «Сейчас у нас есть такая-то сумма, которой хватит на определенные продукты — игрушки мы покупать не будем. Через две недели у нас будут средства и мы можем пойти и купить игрушку, которая будет способствовать твоему развитию». Необходимо договариваться и давать ребенку возможность выбора, — резюмирует специалист.