Сказка о рыбаке и рыбке: как в Беларуси отмечают День рыболовства /

Ежегодно 27 июня в разных странах отмечается Всемирный день рыболовства, учрежденный еще в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в Риме.

С давних времен рыбалка остается одним из самых массовых занятий человечества наравне с охотой и земледелием, отметил рыболов-спортсмен, двукратный чемпион Беларуси, серебряный призер Чемпионата мира Владимир Костеневич.

"Что касается праздника, то он, конечно, радостный, но еще есть и День рыбака. В общем, дней рыболова в году 3 или 4. Этот день больше отмечают те, кто занимается промысловым рыболовством", — отметил Костеневич.

С развитием прогресса в арсенале рыболовов появляется все больше хитроумных снастей и приспособлений, но успех рыбалки заключается вовсе не в них, убежден собеседник.

"Я считаю главной снастью голову рыболова. Ни один самый дорогой "воблер" не подскажет, куда его забросить и как провести, где стоит рыба и в каком она настроении", — сказал Костеневич.

Человек, который ловит рыбу, должен со временем научиться думать как рыба, уверен собеседник. Нужно чувствовать и понимать, например, когда и почему рыба прячется в тень или может искать корм.

"В первую очередь, это должен быть рыболов-натуралист, а снасти все эти блестящие, разноцветные, высокотехнологичные штучки —это все больше рассчитано на ловлю самих рыболовов, они попадают на крючок и выкладывают свои денежки. Это, конечно, увлекательное занятие, но больше все-таки фетиш, чем рыбалка", — отметил Костеневич.

Собеседник Sputnik также поделился ближайшими планами — в следующие выходные на гродненском водохранилище пройдет третий этап чемпионата Беларуси по рыбной ловле, после которого состоятся отборы на Чемпионат мира.

Беседу с рыболовом-спортсменом, двукратным чемпионом Беларуси, серебряным призером Чемпионата мира Владимиром Костеневичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.