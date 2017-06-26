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Парламент Украины планирует инициировать введение визового режима с Россией
27.06.2017 15:20 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.
Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий, передает
По его словам, на следующей сессионной неделе Рада обратится к кабинету министров с заявлением о необходимости введения визового режима с РФ. В данный момент в парламенте идут консультации на эту тему. "Нам очень важно достичь консенсуса, чтоб этот вопрос в сессионном зале собрал большинство", – добавил спикер.
Следующая, последняя перед летними каникулами, сессия Рады состоится 11-14 июля.
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Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.
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