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В России и Украине распространился аналог WannaCry
Компьютеры энергосетей Украины и российской компании «Роснефть» подверглись атаке вируса-шифровальщика, похожего на WannaCry. Возможно, проблема затронула и белорусских пользователей.
Днем 27 июня стало известно о том, что вирус поразил компьютеры работников сетей «Укрэнерго» и ДТЭК — крупнейших энергетических компаний Украины. Об этом
Все компьютеры в офисе перезагрузились, система якобы начала проверку жесткого диска. В сообщении, появившемся на экранах, говорилось, что файлы на жестких дисках зашифрованы, а для их расшифровки требуется отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька.
Также хакерская атака затронула компьютеры
Позже о «мощной хакерской атаке» на свои серверы рассказала российская «Роснефть». По данным «
Возможно, атака затронула и белорусов. По неподтвержденным данным, такой же вирус заметили на экране компьютера ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».
На самом заводе 42.TUT.BY рассказали, что с компьютерами действительно есть проблема, но не смогли уточнить, какая именно. По словам специалиста, сейчас на предприятии работают над ее устранением.
Напомним, по похожему принципу работал вирус-шифровальщик WannaCry, который атаковал тысячи компьютеров по всему миру в мае 2017 года. Максимум атак пришелся на Россию, Украину, Китай и Индию. В общей сложности заражения зафиксировали в 150 странах мира.
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Возможно, проблема затронула и белорусских пользователей.
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