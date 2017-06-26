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Президент объявил о скорых «кардинальных» мерах по развитию IT-индустрии

27.06.2017 15:55 — Разное | Ежедневник  
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Президент объявил о скорых «кардинальных» мерах по развитию IT-индустрии

фото: Datainfosee.com

Президент объявил о скорых «кардинальных» мерах по развитию IT-индустрии

В Беларуси в ближайшем будущем примут кардинальные меры по развитию IT-индустрии. Об этом Александр Лукашенко сообщил сегодня во время открытия Белорусско-вьетнамского бизнес-форума, передает БЕЛТА.

"В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий набирает обороты и является очень перспективным. "Беларусь является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и известным разработчиком программного обеспечения. Резидент Парка высоких технологий Беларуси компания "Форанкс" уже выполняла работы для ряда коммерческих банков Вьетнама. Отзывы весьма положительные", -  отметил Лукашенко.
 
 
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Президент объявил о скорых «кардинальных» мерах по развитию IT-индустрии

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