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Стала известна дата встречи Лукашенко и Путина
Встреча пройдет в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.
В заседании будут участвовать руководители Беларуси и России, передает
Мероприятие будет посвящено подведению итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.
Также будут обсуждены перспективы взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах и вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.
Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой будут обсуждены двусторонние отношения и актуальные международные проблемы.
Перед заседанием руководители обоих государств примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси.
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Встреча пройдет в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.
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