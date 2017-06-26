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Стала известна дата встречи Лукашенко и Путина

27.06.2017 16:13 — Разное | БДГ  
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Встреча пройдет в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.

В заседании будут участвовать руководители Беларуси и России, передает пресс-служба Кремля.

Мероприятие будет посвящено подведению итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.

Также будут обсуждены перспективы взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах и вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой будут обсуждены двусторонние отношения и актуальные международные проблемы.

Перед заседанием руководители обоих государств примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси. 

 
 
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Встреча пройдет в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.

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