Стала известна дата встречи Лукашенко и Путина

Встреча пройдет в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.

В заседании будут участвовать руководители Беларуси и России, передает пресс-служба Кремля .

Мероприятие будет посвящено подведению итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.

Также будут обсуждены перспективы взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах и вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой будут обсуждены двусторонние отношения и актуальные международные проблемы.

Перед заседанием руководители обоих государств примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси.