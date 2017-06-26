Минфину нужны консультанты для совершенствования системы управления госдолгом

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Министерство финансов Республики Беларусь приглашает консультантов для оказания содействия в вопросах совершенствования системы управления государственным долгом.

Ответы на приглашение должны быть предоставлены к 21 июля 2017 г.

Беларусь получила заем от Международного банка реконструкции и развития на покрытие расходов по Проекту модернизации системы управления государственными финансами, сообщили в пресс-службе министерства. Часть этих средств планируется использовать на консультационные услуги. Консультанты должны помочь Минфину в совершенствовании методологии управления государственным долгом.

Ожидается, что период оказания консультационных услуг составит 13 месяцев, а консультационная компания приступит к работе в I квартале 2018 года.

Компании, претендующие на оказание данных услуг Минфину, должны иметь не менее чем пятилетний опыт оказания консультационных услуг по вопросам технических аспектов работы подразделений, отвечающих за управление долгом при реформировании системы управления государственными финансами, в странах постсоветского пространства и Европы. Кроме того, у них должен иметься практический опыт работы по реализации аналогичных проектов за последние пять лет.