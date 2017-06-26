Лукашенко: Рассматриваем Вьетнам как плацдарм для нашего закрепления в Юго-Восточной Азии

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Об этом Александр Лукашенко рассказал во время своего выступления на Белорусско-вьетнамском бизнес-форуме.

"Имеются возможности сотрудничества в наукоемких и высокотехнологичных сферах. Сразу несколько передовых белорусских предприятий, таких как "Полимастер", "Фидмаш", "Адани", "Регула" и другие, рассматривают возможность локализации сборки оборудования собственного производства в индустриальных парках Вьетнама, - рассказал Александр Лукашенко. - Прорабатываются вопросы создания на территории вашей страны белорусско-вьетнамских предприятий по производству полиамидов, медицинской техники, приборов в области радиационного контроля и другой продукции".

Президет также отметил, что Минский тракторный завод разработал специальную модель трактора для эксплуатации в климатических условиях стран Юго-Восточной Азии.

"Мы всерьез рассматриваем Вьетнам как плацдарм для нашего закрепления в Юго-Восточной Азии и совместного выхода с произведенной продукцией и услугами в страны АСЕАН", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к бизнес-сообществу.

В свою очередь, компании Вьетнама, по мнению президента, могут использовать Беларусь в качестве перспективной площадки для освоения рынков стран Европы. Лукашенко пообещал вьтнамскому бизнесу самые комфортные условия для работы. "Приезжайте, производите и продавайте продукцию не только в Беларуси, но и на общем экономическом пространстве Евразийского экономического союза. Этот масштабный рынок и логистика с учетом близости Беларуси к Балтийскому морю делают проекты у нас очень выгодными", - обратил внимание Лукашенко.