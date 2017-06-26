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Канопацкая предлагает перенести парады за город

27.06.2017 16:51 — Разное | БДГ  
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После аварии танка на проспекте столицы депутат от ОГП Анна Канопацкая обратилась к министру обороны

«Сегодня состоялось последнее заседание Палаты представителей на весенней сессии и отчёт правительства, - пишет депутат Анна Канопацкая в своем аккаунте в ФБ, - После происшествия в субботу я подготовила вопрос министру обороны, но ни он, ни его зам в заседании участия не принимали. Поэтому своё обращение я отправила письменно».

Информация об этом опубликована на официальном сайте ОГП.

 

Напомним, что 24 июня во время репетиции парада в Минске танк сломал дерево и врезался в столб на проспекте Независимости.

Позже в МИДе заявили, что ДТП произошло из-за дождливой погода и плохого дорожного покрытия. 

Представитель белорусского Минобороны Владимир Макаров назвал «белорусских радикалов», которые подписывают петицию против парадов, идейными потомками опасных нацистов.

 
Теги: Минск
 
 
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После аварии танка на проспекте столицы депутат от ОГП Анна Канопацкая обратилась к министру обороны

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