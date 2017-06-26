Канопацкая предлагает перенести парады за город

После аварии танка на проспекте столицы депутат от ОГП Анна Канопацкая обратилась к министру обороны

«Сегодня состоялось последнее заседание Палаты представителей на весенней сессии и отчёт правительства, - пишет депутат Анна Канопацкая в своем аккаунте в ФБ, - После происшествия в субботу я подготовила вопрос министру обороны, но ни он, ни его зам в заседании участия не принимали. Поэтому своё обращение я отправила письменно».

Информация об этом опубликована на официальном сайте ОГП .

Напомним, что 24 июня во время репетиции парада в Минске танк сломал дерево и врезался в столб на проспекте Независимости.

Позже в МИДе заявили , что ДТП произошло из-за дождливой погода и плохого дорожного покрытия.