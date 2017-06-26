Уловки мозга. Как справиться с самосаботажем на пути к новой жизни

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Нашему мозгу свойственно противиться резким изменениям. Если ты решил с завтрашнего дня начать впахивать как никогда, то очень быстро ты перегоришь и вернешься туда, откуда начал, сколько бы мотивирующих роликов ты не смотрел каждый день.

Как избежать этого? Руководитель мотивационного проекта для мужчин Антон Руданов дает советы на «Снобе »:

- Мы ужасно хотим изменений. Хотим заняться собой, хотим похудеть, заняться спортом, накачать мускулы, выучить иностранный язык, заработать на новую крутую машину и стать лучше во всех отношениях.

И вот в какой-то из дней желание становится невыносимым и ты принимаешь твёрдое решение — начать бегать по утрам, записаться на курсы английского или написать собственную книгу. Ты покупаешь новые кроссовки и даже выходишь на первую пробежку. Ты ужасно горд собой, делишься собой новым в соцсетях и твердо уверен, что теперь-то уж точно ты станешь другим. Но потом вдруг случается дождь, недосып, свадьба друзей или просто возникает дикое нежелание что-либо делать, и ты не выходишь на пробежку. Потом еще раз. И еще. Внезапно ты понимаешь, что какие-то важные дела совершенно не дают тебе заниматься спортом уже второй месяц. И подобные ситуации происходят с нами, в той или иной степени, с завидной регулярностью и именно так работают различные уловки мозга.

Чтобы изменить это, нужно постепенно, малыми шагами выработать в себе новые привычки, обходя наше внутреннее сопротивление. Нашему мозгу свойственно противиться резким изменениям. Если ты решил с завтрашнего дня начать впахивать как никогда, то очень быстро ты перегоришь и вернешься туда, откуда начал, сколько бы мотивирующих роликов ты не смотрел каждый день. Титанические усилия не работают, но работают малые шаги и регулярные действия.

Выйди из привычной комфортной зоны совсем немного, сделай небольшой шаг завтра, продолжай слегка раздвигать эту границу каждый день и через год ты удивишься, насколько шире стала твоя территория. Двигаясь небольшими шагами, через год ты обнаружишь вместо себя другого человека и даже не поймёшь, как это случилось.

Секрет в том, чтобы сделать небольшое изменение и позволить своему мозгу принять его как новую точку отсчета. Следующий шаг станет проще, потому что линия старта передвинулась. Ты строишь свой новый дом, просто добавляя каждый день по одному кирпичику. Это банально, просто и немного нудно, но это работает. Небольшие изменения, которые ты делаешь каждый день, становятся привычками и приводят к удивительно огромным результатам.

Поднимайся каждый день по ступенькам вместо лифта – это всего десяток калорий, но за год наберется на пару тортов или десяток гамбургеров, которые не обнимут свежим жирком твои бока. Читай по одной странице в день, и рано или поздно ты одолеешь даже самую сложную книгу. Учи каждый день по 5 новых иностранных слов, и уже через год ты увеличишь свой словарный запас до уровня, на котором можно вполне сносно выражать свои мысли и желания в незнакомой стране.

Принцип постепенности

Мозг противится резким изменениям, но постепенные изменения позволяют обойти это сопротивление. Для описания этого принципа подойдет известный пример с лягушкой в кипятке. Если бросить её в горячую воду, то она выпрыгнет мгновенно, но если положить лягушку в кастрюлю с водой и медленно её нагревать, то лягушка не выпрыгнет, потому что вода нагревается постепенно. Таким же образом можно усыпить бдительность своего сопротивляющегося мозга, пока он не начал саботировать твои изменения. Хочешь начать бегать по утрам? Выйди на прогулку. Хочешь правильно питаться? Для начала откажись, например, от Макдональдса. И так далее.

Управление слабостями

Для отключения жесткого сопротивления время от времени позволяй себе слабости. Но при этом строго контролируй их время и дозировку. Сидишь на диете? Раз в неделю позволь себе сладкое. Решил перестать тратить время в соцсетях? Оставь себе 15 минут вечером, чтобы ответить на сообщения. Помни, что если крупные изменения мешают немедленному удовлетворению, то сопротивление мозга неизбежно. Поэтому делай все медленно, постепенно и планируй "дни креветки", чтобы они не возникали неожиданно и бесконтрольно.

Разница в том, что если день лени случается внезапно, то тебя будет есть изнутри чувство вины и мысли, что ты поступаешь неправильно, но если ты сам запланировал этот день, то вполне сможешь полностью им насладиться. Внутреннее состояние будет гораздо приятнее.

Символические действия

Для снижения сопротивления мозга есть еще один мощный трюк — если не хочешь делать то, что нужно и важно, сделай символическое действие в этом направлении. Например, если нет желания писать книгу – открой файл и красиво оформи заголовок и колонтитулы. Если нет желания рисовать – сядь перед холстом и наточи карандаши. Если не хочется идти на тренировку – просто надень спортивную форму. Это легко и достаточно эффективно. Мозг переключается, и ты можешь незаметно для себя начать писать, рисовать или отжиматься от пола.

Последовательность действий так важна еще и потому, что это сохраняет наше эго и нашу психику. Раз мы приняли решение, то крайне важно быть последовательным в его исполнении. Поэтому маленькие, но регулярные шаги позволяют нашей личности чувствовать удовлетворение от действия, а за счет своей простоты не позволяют слиться.

Перезагрузка

На пути к достижению цели крайне важно не перегореть. Когда ты истощен, любые действия не приносят удовольствия и не имеют особого смысла. Для внедрения новой хорошей привычки нельзя делать это через силу. Отдых — обязательная опция.

Крайне важно высыпаться и переключаться между разными видами физической и умственной деятельностью. Но самая простая и самая эффективная вещь для перезагрузки потребует у тебя всего 10 минут времени. Достаточно каждый день по 10 минут концентрироваться на своем дыхании, и это уже существенно изменит твою жизнь. Дальше можно развиваться по желанию, но даже 10 минут в день — мощнейший мотор для твоей эффективности, который даст тебе необходимые силы для дисциплины и самоконтроля.

Окружение

Убери всё, что отвлекает. Избавься от хлама и приведи вещи в порядок. Не занимай ум сотней разных мелочей, концентрируйся на главном. Убери из виду все соблазны. Если ты на диете, подари все сладости друзьям и заполни холодильник полезной едой, пусть её будет много. Если решил бросить курить — выброси или отдай все сигареты и зажигалки. Не храни на всякий случай, потому что тогда этот случай точно случится.

Основа самодисциплины заключается в том, чтобы улучшить баланс сил между вашим рациональным взрослым рассудком и внутренним капризным ребёнком, который принимает больше катастрофических для твоего развития решений. Малыш всегда будет внутри. Усыпи его бдительность, позволяй иногда поиграть, используй вышеперечисленные методы самоконтроля и медитируй. Последовательность и постепенность приведут тебя в любую точку, которую ты сам для себя выбрал и никакой самосаботаж не сможет тебе в этом помешать.