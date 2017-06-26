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The Guardian: британский авианосец могут атаковать вирусы
Британский авианосец Queen Elizabeth стоимостью 4,4 млрд долларов управляется при помощи Windows XP 2001 года,
Издание высказало опасение, что данная операционная система уязвима для вирусов, например, для WannaCry, от которого пострадало более 500 тыс. компьютеров по всему миру.
Военные заверили журналистов, что опасаться нечего: на корабле имеется специальное подразделение для борьбы с кибератаками.
Командир авиакрыла Марк Деллер заявил журналистам, что сам авианосец будут сопровождать боевые корабли, которые будут реагировать в случае попытки перехвата радиочастот и кибератак.
«Корабль хорошо спроектирован, и был очень и очень строгий процесс закупок, который обеспечил все условия для того, чтобы мы были менее восприимчивы к кибератакам, чем большинство. Что касается желающих захватить наши радиочастоты, то у нас будут эскорт и эсминцы».
Напомним, что авиакрыло авианосца насчитывает 40 истребителей F-35 В, правда, первые британские машины этого типа поступят на вооружение только в 2023 году.
Водоизмещение британского авианосца составляет 69 500 тонн. Длина — 284 метра, ширина — 73 метра, высота — 56 метров, осадка — 11 метров. Максимальная скорость хода — 25 узлов, автономность — 292 суток.
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Операционная система корабля уязвима для вирусов, например, для WannaCry,
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