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СК: в Жлобинском районе вор зарезал пенсионерку из-за 20-ти рублей

27.06.2017 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности расследования преступления рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Жлобинским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью престарелой жительницы деревни Руденка 1933 года рождения, рассказала представитель СК.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане в ее доме. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа, преступление было раскрыто по горячим следам.

СК: в Жлобинском районе вор зарезал пенсионерку из-за 20-ти рублей
© Pixabay
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"По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый за имущественные преступления 18-летний местный житель. В ходе проведения допроса с применением видеозаписи подозреваемый дал признательные показания", — смообщила Кривоногова.

Задержанный рассказал, что открыто похитил у престарелой женщины 20 рублей, после чего для сокрытия следов преступления нанес ей несколько ударов ножом, уточнила представитель СК.

"При проведении осмотра места происшествия следователи изъяли спрятанное в доме предполагаемое орудие убийства — нож, а также ряд предметов, по которым будут проведены криминалистические и судебные экспертизы", — отметила Кривоногова.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Преступление удалось раскрыть по горячим следам: 18-летний парень, с особой жестокостью убивший 84-летнюю женщину в Жлобинском районе, ранее уже был судим за...

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