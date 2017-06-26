СК: в Жлобинском районе вор зарезал пенсионерку из-за 20-ти рублей /

Подробности расследования преступления рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Жлобинским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью престарелой жительницы деревни Руденка 1933 года рождения, рассказала представитель СК.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане в ее доме. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа, преступление было раскрыто по горячим следам.

"По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый за имущественные преступления 18-летний местный житель. В ходе проведения допроса с применением видеозаписи подозреваемый дал признательные показания", — смообщила Кривоногова.

Задержанный рассказал, что открыто похитил у престарелой женщины 20 рублей, после чего для сокрытия следов преступления нанес ей несколько ударов ножом, уточнила представитель СК.

"При проведении осмотра места происшествия следователи изъяли спрятанное в доме предполагаемое орудие убийства — нож, а также ряд предметов, по которым будут проведены криминалистические и судебные экспертизы", — отметила Кривоногова.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.