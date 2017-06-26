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В 2018 году Минск примет Кубок мира по велоспорту на треке
В 2018 году Минск примет завершающий этап Кубка мира по велоспорту на треке. Об этом сегодня сообщил Международный велосипедный союз (UCI).
Этап в белорусской столице пройдет на треке «Минск-Арены» с 19 по 21 января. Это будет пятый и последний этап Кубка мира сезона-2017/2018.
Помимо Минска соревнования пройдут в польском Прушкове (3−5 ноября), британском Манчестере (10−12 ноября), канадском Милтоне (1−3 декабря) и чилийском Сантьяго (9−10 декабря).
Напомним, что в 2013 году в Минске проходил чемпионат мира по велотреку.
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В 2018 году Минск примет завершающий этап Кубка мира по велоспорту на треке. Об этом сегодня сообщил Международный велосипедный союз (UCI).
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