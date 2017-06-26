В 2018 году Минск примет Кубок мира по велоспорту на треке

В 2018 году Минск примет завершающий этап Кубка мира по велоспорту на треке. Об этом сегодня сообщил Международный велосипедный союз (UCI).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Этап в белорусской столице пройдет на треке «Минск-Арены» с 19 по 21 января. Это будет пятый и последний этап Кубка мира сезона-2017/2018.

Помимо Минска соревнования пройдут в польском Прушкове (3−5 ноября), британском Манчестере (10−12 ноября), канадском Милтоне (1−3 декабря) и чилийском Сантьяго (9−10 декабря).

Напомним, что в 2013 году в Минске проходил чемпионат мира по велотреку.