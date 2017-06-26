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Наркопожар: 3,5 тонны героина, гашиша и опиума сожгли в Бишкеке
27.06.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Все наркосодержащие вещества, которые были сожжены правоохранителями, были изъяты в ходе оперативно-розыскной работы и расследованиях преступлений, передает
На территорию котельной в кыргызстанской столице наркотические вещества привозили грузовиками — как расфасованные в коробках, так и необработанную соломку в огромных мешках. После чего все это сбрасывали в огромную кучу, которую сожгли.
Всего было уничтожено около 162 килограммов героина, около 140 килограммов гашиша, более2,5 тонн марихуаны и больше 34 кг опиума.
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками отмечается ежегодно 26 июня.
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МВД Кыргызстана совместно с Управлением ООН по наркотикам уничтожили более трех тонн наркотических веществ. Смотрите на видео, как проходила акция, посвященная...
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