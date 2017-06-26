Экспериментальные образцы российской боевой машина огневой поддержки (БМПТ) «Терминатор-2» попали в кадр фотографа на российской авиабазе Хмеймим, пишет Defence.ru.



Фото: defence.ru

Снимки были сделаны во время визита президента Сирии Башара Асада на базу. Ранее о наличии этой уникальной техники в Сирии не сообщалось. Подобные БМПТ-72 боевые машины в настоящее время не стоят не вооружении ни одной из армий мира.

Экипаж БМПТ-72 состоит из пяти человек. «Терминатор-2» вооружен четырьмя ракетами «Атака-Т» («Штурм-СМ»), двумя автоматическими 30­мм пушками, 7,62-мм пулемётом и двумя автоматическими 30-мм гранатометами.



Фото: defence.ru



Фото: defence.ru

БМПТ-72 незаменима во время городских боев: комбинированная броня — построена машина на базе танка Т-72 — надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.

Серийное производство БМПТ-72 в России пока не ведется. Возможно, военные примут решение по результатам испытаний в Сирии.

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