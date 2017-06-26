ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия перебросила в Сирию уникальную боевую машину "Терминатор-2"

27.06.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экспериментальные образцы российской боевой машина огневой поддержки (БМПТ) «Терминатор-2» попали в кадр фотографа на российской авиабазе Хмеймим, пишет Defence.ru.


Фото: defence.ru

Снимки были сделаны во время визита президента Сирии Башара Асада на базу. Ранее о наличии этой уникальной техники в Сирии не сообщалось. Подобные БМПТ-72 боевые машины в настоящее время не стоят не вооружении ни одной из армий мира.

Экипаж БМПТ-72 состоит из пяти человек. «Терминатор-2» вооружен четырьмя ракетами «Атака-Т» («Штурм-СМ»), двумя автоматическими 30­мм пушками, 7,62-мм пулемётом и двумя автоматическими 30-мм гранатометами.


Фото: defence.ru

Фото: defence.ru

БМПТ-72 незаменима во время городских боев: комбинированная броня — построена машина на базе танка Т-72 — надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.

Серийное производство БМПТ-72 в России пока не ведется. Возможно, военные примут решение по результатам испытаний в Сирии.

Читайте также: Россия применила в Сирии ракеты с дальностью 4500 км

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобные боевые машины в настоящее время не стоят не вооружении ни одной из армий мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В столице участились кражи велосипедов. Милиция разыскивает одного из веловоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика