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Календарь опубликования результатов ЦТ-2017
27.06.2017 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
В университеты, институты и академии абитуриенты при поступлении подают набор документов, главными из которых являются сертификаты ЦТ с баллами за испытания по предметом.
Для многих абитуриентов ожидание результатов тестирования даже более волнительно, чем сам экзамен. Sputnik подготовил календарь появления результатов ЦТ-2017 по разным предметам. По мере поступления новой информации календарь будет обновляться.
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Ожидание результатов централизованного тестирования (ЦТ) для многих абитуриентов более волнительно, чем само тестирование. В инфографике Sputnik – даты появления...
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