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Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг радиации из-за вируса-вымогателя
Масштабная атака вируса-вымогателя затронула компьютеры множества организаций по всему миру — в том числе и Чернобыльской АЭС. Об этом
«Все технологические системы станции работают в обычном режиме, — говорится в заявлении ведомства. — Из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки проводится в ручном режиме».
Автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме. В связи с кибератакой приостановил работу сайт Чернобыльской АЭС.
Напомним, атака вируса Petya.A поразила компьютеры нескольких десятков организаций в России и Украине.
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Масштабная атака вируса-вымогателя затронула компьютеры множества организаций по всему миру - в том числе и Чернобыльской АЭС.
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