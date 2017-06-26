Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг радиации из-за вируса-вымогателя

Масштабная атака вируса-вымогателя затронула компьютеры множества организаций по всему миру — в том числе и Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения Украины.



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«Все технологические системы станции работают в обычном режиме, — говорится в заявлении ведомства. — Из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки проводится в ручном режиме».

Автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме. В связи с кибератакой приостановил работу сайт Чернобыльской АЭС.

Напомним, атака вируса Petya.A поразила компьютеры нескольких десятков организаций в России и Украине. Известно о единичных случаях заражения в Беларуси. Вирус шифрует файлы пользователя, из-за чего их больше нельзя использовать, а после требует выкуп.