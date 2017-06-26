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БСБ Банк - о возврате вкладов: у банка достаточно средств для исполнения своих обязательств

27.06.2017 19:06 — Разное | Tut.by  
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У БСБ Банка достаточно средств для полного исполнения своих обязательств перед клиентами, сообщил и.о. председателя правления банка Виталий Рябцев. По его словам, на счетах физлиц в БСБ Банке осталось около 3 миллионов рублей. Клиенты забрали до 26 июля 52 миллиона рублей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Только в кассах банка находится денег более чем на 20 миллионов рублей, а общая сумма ликвидных активов превышает 100 миллионов рублей, — заявил Виталий Рябцев. — Клиентам не о чем беспокоиться, мы готовы выплатить им деньги в любой момент. Просто сейчас для получения денег, в соответствии с законодательством, клиентам нужно будет обращаться в банк Москва-Минск.

Руководству БСБ Банка 26 июня было вручено официальное уведомление о решении правления Нацбанка об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций с физлицами, сообщает Нацбанк.

С 17 июля физические лица — клиенты БСБ Банка вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения в банк-поверенный, которым определен Банк Москва-Минск, либо в Агентство (в случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад, сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами).

В банке уточнили, что продолжат «осуществлять свою деятельность в направлении обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

 
Теги: Минск
 
 
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У БСБ Банка достаточно средств для полного исполнения своих обязательств перед клиентами, сообщил и.о. председателя правления банка Виталий Рябцев. По его словам,...

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