"Купальскае Кола" — один из немногих белорусских фестивалей, которые на самом деле знает и ждет каждый поклонник родной культуры. Фестиваль посвящен старинному народному празднику — Купалью, приуроченному ко дню летнего солнцестояния, когда достигают наивысшего расцвета животворящие силы земли.

В 2017 году фестиваль "Купальскае Кола" празднует свое десятилетие. Первый фестиваль состоялся в 2007 году. За свою десятилетнюю историю фестиваль превратился из клубного концерта в масштабный open-air фестиваль альтернативной музыки, который ежегодно собирает тысячи посетителей. Новое, удобное место рядом с Минском, хорошее транспортное сообщение и насыщенная музыкальная программа от белорусских и зарубежных коллективов различных стилевых направлений позволят гостям мероприятия окунуться в необычную атмосферу музыкального купальского праздника.

Сегодня "Купальскае Кола" можно рассматривать не только как фестиваль, который собирает на одной сцене музыкальных "монстров" из "первого дивизиона" белорусской сцены, но и как площадку для становления и популяризации менее широко известных отечественных групп. Кроме этого, ежегодно к участию в фестивале присоединяется все больше выдающихся зарубежных коллективов альтернативных направлений, а потому мероприятие приобретает действительно интернациональный характер и претендует на формат крупного международного фестиваля.

Местом проведения фестиваля "Купальскае Кола-2017" стал один из самых живописных туристических комплексов Беларуси — Дукорская усадьба. Это старинная панская усадьба, в историческом месте с массой необычных развлечений для туристов: въездные ворота XIX века, корчма, винокурня, ремесленные мастерские, детская "Поляна сказок" с "говорящими" беседками, небольшой зоопарк и веревочный городок. Дополнительным и, пожалуй, самым интересным развлечением фестиваля стал знаменитый перевернутый дом.

В качестве хедлайнеров на сцене фестиваля "Купальскае Кола" выступили группы Аркона и Тролль Гнет Ель (Россия), Тинь Сонця и Go_A (Украина), Gods Tower, Rel1kt и Znich (Беларусь), также в концертной части программы приняли участие другие коллективы. Эксклюзивным "электронным" хедлайнером фестиваля в этом году стал нашумевший питерский драм-н-бэйс проект Нейромонах Феофан!

О том, как прошел фестиваль "Купальскае Кола-2017" смотрите на видео Sputnik Беларусь.